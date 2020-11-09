Правозащитный центр «Весна» насчитал более тысячи задержанных в Белоруссии на воскресных акциях протеста

В их числе оказались, обладательница титула «Мисс Беларусь-2008», модель Ольга Хиженкова и серебряный призер Олимпийских игр, легкоатлет Андрей Кравченко. Как пишет издание «Наша Нива», в одном из отделений милиции задержанных заставили стоять во внутреннем дворике по 8-9 часов. В соцсетях появились фото, как людей выстроили вдоль забора с поднятыми руками. Массовые акции протеста с требованиями отставки Александра Лукашенко продолжаются в республике уже три месяца.
2020-11-09T01:04:03+03:00
2020-11-09T01:04:03+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:04, 09 ноября 2020
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