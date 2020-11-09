Экс-спикер парламента самопровозглашенной Республики Косово Якуп Красничи сегодня должен явиться в суд в Гааге

Его подозревают в совершении военных преступлений и преступлений против человечности.

Первичная явка в специальный суд состоится в виде публичных слушаний. Во время них судья предварительного производства должен убедиться, что Якуп Красничи знает о своих правах и понимает выдвинутые против него обвинения, поясняет агентство ТАСС. Сейчас он находится в следственном изоляторе в Гааге. бывшего председателя парламента Косово арестовали несколько дней назад. Его обвиняют в многочисленных военных преступлениях, совершенных во время войны в Югославии в 1998-1999 годах. Летом обвинения были выдвинуты против президента Косова Хашима Тачи и других бывших полевых командиров так называемой «Освободительной армии Косово». Как следует из доклада ПАСЕ 2011 года, они в конце 1990-х и начале 2000-х годов были причастны к наркоторговле, похищениям и убийствам, а также торговле человеческими органами.

Специальный суд по Косову учрежден для рассмотрения серьезных преступлений того периода. Для обеспечения независимости работы судебной инстанции ее было решено разместить в Гааге.