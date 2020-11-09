В Москве сегодня простятся с писателем Михаилом Жванецким

Церемония пройдет в узком кругу родных и близких.

Для широкой публики время похорон и место прощальной церемонии афишировать не стали. Директор писателя Олег Сташкевич связал это с тем, что из-за эпидемии нельзя собираться вместе большому количеству людей, а проститься с Михаилом Жванецким пришли бы тысячи. Похоронят автора любимых многими сатирических текстов в Москве. На его родине, в Одессе в субботу был объявлен городской траур. На зданиях города были приспущены флаги с траурными лентами. Писатель скончался в пятницу, в отделении реанимации одной из столичных больниц.

Причинами смерти, по словам его директора, стали возраст и болезни – сатирику было 86 лет. За месяц до трагического известия было объявлено о завершении его концертной деятельности. Свой последний эфир на телевидении Жванецкий провел в конце прошлого года. На федеральном телевидении длительное время выходила его программа «Дежурный по стране».

В российской столице, как ране сообщили в Московской городской думе, в память о народном артисте могут установить мемориальную табличку.