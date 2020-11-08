Употребление спиртных напитков и совместное проживание вне брака отныне не считаются уголовными преступлениями в ОАЭ

Как пишет издание «Нэшнэл», президент страны утвердил поправки в закон о личном статусе, федеральный уголовный кодекс и федеральный УПК. Это — крупнейший за последние годы пересмотр правовой системы, который затронул все — от развода и правил наследования до употребления алкоголя. Как отмечает газета, «законы, вступающие в силу немедленно, направлены в первую очередь на дополнительное привлечение туристов и прямых иностранных инвестиций. Отношения по взаимному согласию в возрасте старше 14 лет больше не является уголовным преступлением. Из уголовного кодекса изъята статья о наказании за попытку самоубийства.
2020-11-08T23:07:29+03:00
2020-11-08T23:07:29+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:07, 08 ноября 2020
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