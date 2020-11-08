Экипаж новейшего американского многоразового корабля Crew Dragon прибыл на космодром на мысе Канаверал

Космический аппарат компании SpaceX 15 ноября отправится на МКС. Старт запланирован на 03:49 мск. В составе экипажа астронавты NASA Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шеннон Уокер и астронавт Японского аэрокосмического агентства Соичи Ногучи. Их миссия на станции продлится полгода. Свой первый тестовый пилотируемый полет к МКС Crew Dragon совершил 30 мая.