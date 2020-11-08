Сразу в нескольких местах в центре Саратова сегодня вечером прошли автопробеги представителей азербайджанской общины

Как сообщили интернет изданию «Взгляд-инфо» очевидцы, акции организованы в поддержку заявления президента Азербайджана Ильхама Алиева о «взятии Шуши — второго по величине города в Нагорном Карабахе». Колонны машин с национальными флагами, в частности, были замечены на пересечении проспекта Кирова и улицы Чапаева. Машины были блокированы экипажами ГИБДД и Росгвардии. В Саратовской области, по данным общин, проживают около 45 тысяч армян и примерно 30 тысяч азербайджанцев.