«Росатом» готов участвовать в строительстве новой АЭС в Белоруссии, если от властей республики поступит предложение

«Росатом» готов участвовать в строительстве новой АЭС в Белоруссии, если от властей республики поступит соответствующее предложение. Об этом в эфире белорусского канала СТВ заявил гендиректор российской госкомпании Алексей Лихачев.

Накануне в Островце Гродненской области состоялась официальная церемония запуска первой Белорусской АЭС, построенной с участием «Росатома», и на средства российского кредита. Там Александр Лукашенко назвал Белоруссию атомной державой и не исключил возможность строительства второй атомной станции.

Против БелАЭС выступает соседняя Литва. После запуска первого энергоблока мэрия Вильнюса призвала жителей запастись бесплатными йодными таблетками, которые до 17 ноября распространяются среди населения в профилактических целях. Местные издания пишут, что эти средства защищают щитовидную железу от радиоактивного излучения. Как передает РИА, таблетки йодида калия выдаются жителям Вильнюса, при предъявлении удостоверения личности практически во всех аптеках города.