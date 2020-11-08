Заметно обострилась ситуация у здания ЦИК Грузии в Тбилиси, где сегодня вечером собираются сторонники оппозиции. Как передает ИФ, после попытки участников акции прорваться ко входу, полицейские применили водомет слезоточивый газ и разогнали нападавших. В ответ оппозиционеры начали бросать в полицейских камни. Как уточняет РИА, есть пострадавшие. К зданию ЦИК сейчас направляется большая колона сторонников оппозиции. Ранее у парламента Грузии собрались несколько тысяч сторонников оппозиции, которые требовали назначения новых парламентских выборов и отставки председателя ЦИК Тамар Жвания. Позже на митинге было заявлено, что акция протеста продолжится у здания ЦИК.