Заметно обострилась ситуация у здания ЦИК Грузии в Тбилиси, где сегодня вечером собираются сторонники оппозиции. Как передает ИФ, после попытки участников акции прорваться ко входу, полицейские применили водомет слезоточивый газ и разогнали нападавших. В ответ оппозиционеры начали бросать в полицейских камни. Как уточняет РИА, есть пострадавшие. К зданию ЦИК сейчас направляется большая колона сторонников оппозиции. Ранее у парламента Грузии собрались несколько тысяч сторонников оппозиции, которые требовали назначения новых парламентских выборов и отставки председателя ЦИК Тамар Жвания. Позже на митинге было заявлено, что акция протеста продолжится у здания ЦИК.
2020-11-08T22:05:52+03:00
2020-11-08T22:05:52+03:00
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22:05, 08 ноября 2020
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