Гол Дзюбы принес «Зениту» волевую победу над «Краснодаром» в матче РПЛ

Санкт-петербургский «Зенит» обыграл «Краснодар» в матче 14-го тура чемпионата России по футболу.

Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.

Команда Мурада Мусаева потерпела пятое поражение подряд во всех турнирах. «Зенит» набрал 30 очков и поднялся на второе место в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), «Краснодар» (18) находится на 10-й строчке.

До этого главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что не вызовет Дзюбу на ближайшие матчи из-за скандального видео, появившегося в сети в субботу. В компенсированное к первому тайму время Матвей Сафонов отразил пенальти в исполнении Дзюбы. К точке нападающий подошел под свист болельщиков. Также фанатская трибуна петербуржцев в начале встречи вывесила баннер с надписью «В историю трудно войти, но легко вляпаться».