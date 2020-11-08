Джейсон Миллер: Зять и советник Дональда Трампа Джаред Кушнер не советовал ему признать поражение на выборах

Зять и советник Дональда Трампа Джаред Кушнер не советовал ему признать поражение на выборах. Об этом в Твиттере пишет советник предвыборного штаба Трампа Джейсон Миллер. По его словам, Джаред наоборот рекомендовал президенту продолжить использовать все законные механизмы, чтобы добиться точности подсчетов голосов. Ранее телеканал CNN со ссылкой на неназванные источники сообщал, что Кушнер якобы посоветовал Трампу признать поражение.
2020-11-08T21:05:17+03:00
2020-11-08T21:05:17+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:05, 08 ноября 2020
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