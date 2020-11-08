Джо Байден определился с главой рабочей группы по борьбе с коронавирусом

Джо Байден, которого ведущие американские СМИ объявили победителем президентских выборов, определился с главой рабочей группы по борьбе с коронавирусом. Как пишет The Eсonomic Times, это известный в Штатах врач Вивек Мурти. В 2014 году он был назначен на пост главного хирурга США в составе министерства внутренней безопасности. Однако президент США Дональд Трамп отстранил его от должности в 2017 году. Борьбу с коронавирусом Байден назвал среди своих приоритетных задач.
2020-11-08T21:04:39+03:00
2020-11-08T21:04:39+03:00
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21:04, 08 ноября 2020
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