Джо Байден определился с главой рабочей группы по борьбе с коронавирусом

Джо Байден, которого ведущие американские СМИ объявили победителем президентских выборов, определился с главой рабочей группы по борьбе с коронавирусом. Как пишет The Eсonomic Times, это известный в Штатах врач Вивек Мурти. В 2014 году он был назначен на пост главного хирурга США в составе министерства внутренней безопасности. Однако президент США Дональд Трамп отстранил его от должности в 2017 году. Борьбу с коронавирусом Байден назвал среди своих приоритетных задач.