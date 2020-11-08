Похороны Михаила Жванецкого пройдут завтра, но церемония прощания будет закрытой для поклонников

Об этом ТАСС сообщил представитель писателя Олег Сташкевич. Он пообещал огласить место похорон сразу после траурной церемонии. Михаил Жванецкий умер 6 ноября в возрасте 86 лет.
2020-11-08T21:02:33+03:00
2020-11-08T21:25:49+03:00
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21:02, 08 ноября 2020
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