«Росатом» готова участвовать в строительстве новой АЭС в Белоруссии, если от властей республике поступит предложение

Госкорпорация «Росатом» готова участвовать в строительстве новой АЭС в Белоруссии, если от властей республике поступит такое предложение. Об этом белорусскому каналу СТВ заявил гендиректор компании Алексей Лихачев. Накануне в Островце Гродненской области состоялась официальная церемония запуска первой Белорусской АЭС, построенной с участием «Росатома», и на средства российского кредита. После этого мэрия Вильнюса призвала жителей запастись бесплатными йодными таблетками, которые до 17 ноября распространяются среди населения в профилактических целях. Местные издания пишут, что эти средства защищают щитовидную железу от вредного воздействия радиоактивного йода. Как передает РИА, таблетки йодида калия выдаются жителям Вильнюса, при предъявлении удостоверения личности практически во всех аптеках города.