Силовики в Белоруссии, по данным центра «Весна», задержали более 560 участников воскресных акций протеста

Силовики в Белоруссии, по данным правозащитного центра «Весна», задержали более 560 участников воскресных акций протеста. Подавляющее большинство взято под стражу в Минске, несколько человек — в Бобруйске, Витебске, Жлобине, Гомеле, Ляховичах.
2020-11-08T20:33:13+03:00
2020-11-08T20:33:13+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:33, 08 ноября 2020
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