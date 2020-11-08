Силовики в Белоруссии, по данным центра «Весна», задержали более 560 участников воскресных акций протеста

Силовики в Белоруссии, по данным правозащитного центра «Весна», задержали более 560 участников воскресных акций протеста. Подавляющее большинство взято под стражу в Минске, несколько человек — в Бобруйске, Витебске, Жлобине, Гомеле, Ляховичах.