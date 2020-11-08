Лидеры оппозиции в Грузии объявили, что митинг против итогов выборов переносится от парламента к зданию Центризбиркома

Лидеры грузинской оппозиции объявили на митинге против итогов парламентских выборов, что акция переносится от парламента к зданию Центризбиркома. Там продолжается рассмотрение жалоб оппозиции по конкретным фактам нарушений в ходе выборов 31 октября, победу в которых одержала правящая партия «Грузинская мечта». Несколько сотен сторонников оппозиции и лидеры оппозиционных партий уже направляются к зданию Комиссии. Оппозиция требует назначения новых парламентских выборов, немедленной отставки председателя ЦИК Тамар Жвании и освобождения политзаключенных. Протестная акция проходит без эксцессов.