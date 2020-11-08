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19:35, 08 ноября 2020

Горбачев: С победой Джо Байдена появилась возможность продления на пять лет Договора об СНВ

С победой на выборах президента США Джо Байдена появилась возможность продления на пять лет Договора об СНВ. Об этом Интерфаксу заявил экс-президент СССР Михаил Горбачев. По его мнению, Байден по вопросам этого договора пойдет по разумному пути. Горбачев назвал Байдена «стоящим человеком», пояснив, что сделал такой вывод на основе личных впечатлений от встреч с американским политиком.



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