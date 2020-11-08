Джозеф Байден в ближайшие дни приступит к формированию новой администрации и планированию ее работы

Джозеф Байден, который, по данным ведущих американских СМИ избран новым президентом США, в ближайшие дни приступит к формированию новой администрации и планированию ее работы. Об этом в эфире телеканала «Эн-би-си» сообщила представитель избирательного штаба политика Кейт Бедингфилд. Кто войдет в администрацию демократа, она не уточнила, но сказала, что это «люди, которые, как думает Байден, будут служить стране наилучшим образом. Представитель штаба допустила, что республиканцы сохранят контроль над Сенатом Конгресса. Дональд Трамп свое поражение на выборах не признал и намерен обращаться в суды относительно подсчета голосов избирателей.
2020-11-08T19:34:30+03:00
2020-11-08T19:34:30+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:34, 08 ноября 2020
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