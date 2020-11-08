Минобороны Армении: Исход битвы за карабахский город Шуша станет ясен в понедельник

Исход битвы за карабахский город Шуша станет ясен в понедельник. Об этом в телеэфире заявил представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян. По его словам, в настоящее время бои идут и в самом городе и вокруг него и ни одна из сторон не владеет инициативой полностью. Он также сказал, что президент Азербайджана Ильхам Алиев, заявив, что Шуша находится под контролем Азербайджанских войск, поторопился. Шуша является одним из ключевых городов Карабаха