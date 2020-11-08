Движение поездов по Транссибу, задержанных из-за схода с рельсов товарных вагонов, восстановлено

Об этом сообщает пресс-служба Западно-Сибирской железной дороги. Задержка в пути пяти пассажирских поездов составляет сейчас от полутора до пяти часов. Ранее на станции Татарская в Новосибирской Области при маневровых работах произошел сход с путей 30-ти вагонов грузового поезда и Тепловоза. 16 из этих вагонов опрокинулись, а также произошла разгерметизация двух цистерн с дизельным топливом. Для скорейшей ликвидации последствий ЧП задействованы три восстановительных поезда около 20 единиц спецтехники и 300 специалистов РЖД. Пострадавших не было.
2020-11-08T19:31:47+03:00
2020-11-08T19:31:47+03:00
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19:31, 08 ноября 2020
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