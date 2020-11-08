Похороны писателя-сатирика Жванецкого состоятся завтра с участием только родных

Как сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» представитель писателя-сатирика Олег Сташкевич, похороны Михаила Жванецкого пройдут завтра в присутствии только самых близких и родных.

Как сказал О.Сташкевич, по решению родственников сатирика место и время прощальной церемонии для широкой публики останутся в секрете.

«Хочу обратится ко всем друзьям и почитателям творчества Михаила Михайловича Жванецкого. При всей скорби и печали обстоятельства сильнее нас, пандемия не позволяет нам собраться вместе и проводить Михаила Михайловича. Мы должны беречь друг друга сейчас. Похороны тем не менее состоятся завтра в Москве, где соберутся только самые-самые близкие и родные», — сказал он.

Писатель-сатирик, народный артист России Михаил Жванецкий умер на 87-м году жизни 6 ноября.