Форвард петербургского «Зенита» Артем Дзюба сыграет с первых минут в матче 14-го тура РПЛ против «Краснодара

Состав «Зенита» опубликован пресс-службой РПЛ. При этом капитанская повязка перешла от Дзюбы к хорватскому защитнику Деяну Ловрену. Ранее Дзюба был выведен из состава сборной России на ближайшие матчи из-за скандального видео интимного характера, появившегося в сети в субботу.