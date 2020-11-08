Daily Mail: Мелания Трамп планирует развестись с Дональдом Трампом по окончании его полномочий

Супруга американского президента Мелания Трамп, по данным издания Daily Mail, планирует развестись с Дональдом Трампом по окончании его полномочий.

Дональд Трамп проиграл выборы и, возможно, он потеряет не только кресло президента, но и жену. «Мелания Трамп считает минуты до развода», — под таким заголовком вышел материал на сайте Daily Mail. Это слова бывшей помощницы семьи Омаросы Маниголт-Ньюман, которая утверждает, что Мелания только и ждала, когда Трамп покинет овальный кабинет, чтобы уйти от него. По словам Маниголт-Ньюман, если бы Мелания подала на развод во время его президентства, он бы нашел, как ее наказать. Другая экс-помощница Стефани Волкофф рассказал изданию, что супруги давно спят в разных комнатах, а их брак держится исключительно на договоренности. Мелания Трамп, как отмечает Daily Mail, не ожидала, что ее муж может стать президентом, и не обрадовалась его победе в 2016. Словенская модель и бизнесмен поженились в 2005 году, когда у Трампа еще не было президентских амбиций. Адвокат Кристина Превайт полагает, что после развода Мелании, по условиям брачного контракта, будет запрещено публиковать книги или давать интервью с критичными отзывами о Трампе. Подобное соглашение было у президента с предыдущей женой.

Сам Дональд Трамп не считает себя проигравшим в выборах – он обвинил демократическую партию в фальсификациях. Зять и ближайший помощник президента Джаред Кушнер, как сообщает телеканал CNN, предложил ему признать поражение