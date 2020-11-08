В России третий день подряд выявляют более 20 тыс. заразившихся коронавирусом

Чуть более чем за месяц суточный прирост по COVID-19 вырос вдвое. Больше всего заболевших зарегистрировали в Москве — 5,7 тыс. Всего с начала пандемии в России коронавирус обнаружили почти у 1,8 млн человек.

Руководство Минздрава направилось в Санкт-Петербург из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусом. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. Коэффициент распространения коронавируса в Санкт-Петербурге увеличился до максимальной отметки (1,28). Пятый день подряд в городе выявляют более тысячи новых случаев заражения.