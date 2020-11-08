Представители властей Армении опровергают информацию о том, что город Шуша перешел под контроль азербайджанской армии

Представители властей Армении опровергают информацию о том, что город Шуша в Нагорном Карабахе перешел под контроль азербайджанской армии.

Бои за город по версии армянской стороны продолжаются. Об этом на своей страничке в Фейсбуке написал представитель Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян. Он признал, что разрушения в Шуше серьезные, но призвал верить собстаенным военным. Мэр города Арцвик Саркисян, которого цитирует Интерфакс, сказал, что столкновения продолжаются в окрестностях города, а саму Шушу очищают от диверсионных групп. Кроме того, многочисленные пикапы противника были, по его словам, уничтожены возле источника Иса. Эти заявление стали ответом на обращение Президента Азербайджана Ильхама Алиева, который в своем выступлении по национальному телевидению поздравил соотечественников со взятием этого стратегически важного города. К нему присоединился и турецкий лидер Реджеп Эрдлган, сказавший, что эта победа и турецкого народа тоже.

Кроме того, Армения заявила о ракетном обстреле столицы Нагорного Карабаха – Степанакерта, а Азербайджан об ударах по нескольким селам.