Депутат Чепа: Конфликт в Карабахе необходимо как можно скорее урегулировать

Конфликт необходимо мирно урегулировать как можно скорее, и это единственное вмешательство, которое может предпринимать Россия. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» зампред думского комитета по международным делам Алексей Чепа.

Ранее президент Азербайджана заявил о взятии войсками страны города Шуши в Нагорном Карабахе. Минобороны Армении, тем временем, отвергает эти данные и говорит об ожесточенных боях около города.

«Я считаю, что в военные отношения нам вмешиваться не надо. Нам надо делать все, чтобы закрепить попытки все по мирному урегулированию, и чтобы они не срывались. Самая главная задача — развести стороны, и чтобы прекратился огонь», — сказал А.Чепа.

В то же время, премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее выступил в интервью германской телекомпании ARD, где заявил, что ввод российских миротворцев в зону конфликта в Нагорном Карабахе может оказаться эффективной мерой для деэскалации конфликта.