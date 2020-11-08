Избранный президентом США Джо Байден, планирует сразу после инаугурации отменить ряд указов Дональда Трампа

По сведениям The Washington Post, Байден планирует вернуть США в Парижское соглашение по климату и отменить выход страны из Всемирной организации здравоохранения. Помимо этого представитель Демпартии намерен отменить запрет на въезд из мусульманских стран и восстановить программу, позволяющую людям, незаконно привезенным в США в детстве, остаться в стране. В понедельник Байден объявит о создании специальной группы по борьбе с коронавирусом.