Больше половины россиян, опрошенных сервисом «Работа.ру», считают 2020 год плохим

61% опрошенных поставили текущему 2020 году 1−4 балла из 10 возможных. 28% оценили год на 1 балл. Между тем, каждый пятый участник опроса оценил 2020 год на 5 из 10 баллов. По их мнению, он ничем не отличается от остальных.