Для пассажиров поездов, задержанных в Новосибирской области, подготовлены пункты временного размещения на 800 человек

Для пассажиров поездов, задержанных из-за схода с рельсов 30 грузовых вагонов и тепловоза в Новосибирской области, подготовлены пункты временного размещения на 800 человек. Как сообщает региональное управление МЧС, в них разместят людей, если задержка поездов составит четыре часа. Еще три пункта уже развернуты в соседней Омской области – их задействуют в случае необходимости. На данный момент из-за аварии задержаны пять пассажирских поездов. Для скорейшей ликвидации последствий ЧП задействованы три восстановительных поезда, 20 единиц специальной техники и 300 специалистов РЖД.