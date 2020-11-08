В Армении не подтверждают заявление президента Азербайджана о том, что азербайджанские войска заняли город Шуша

В Армении не подтверждают заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева о том, что азербайджанские войска заняли город Шуша В НКР. Как написал в ФБ представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян, бои в Шуше продолжаются. Мэр Шуши Арцвик Саркисян заявил армянским журналистам, что оборона города продолжается, в окрестностях города ведутся поиски диверсантов. Ночью бомбили окрестности, где находился противник. Было замечено движение противника возле газопроводов. Комитет по чрезвычайным ситуациям непризнанной НКР сообщает, что вооруженные силы Азербайджана подвергли ракетному обстрелу Степанакерт, есть раненый из числа гражданского населения. В ведомстве отметили, что в течение дня азербайджанские военные также Обстреливали из тяжелой артиллерии город Мартуни.
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