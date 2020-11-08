Два клуба, которые представляют РФ в ЛЧ, выйдут на поле, чтобы сыграть очную встречу в рамках чемпионата России

Два клуба, которые представляют Россию в Лиге Чемпионов выйдут на поле, чтобы сыграть очную встречу в рамках чемпионата России.

Зенит пока занимает третье место в таблице за Спартаком и ЦСКА, который стал лидером после четырех побед подряд и отпускать армейцев вряд ли входит в планы главного тренера питерцев Сергея Семака. Столько же очков у Спартака, но красно-белые сыграли на матч больше. Краснодар попал в патовую ситуацию. 10 место в чемпионате и ужасная статистика гостевых матчей, хотя тому есть объективные причины. Мало того, что приходится играть в нескольких турнирах сразу, так еще и значительная часть состава по разным медицинским причинам отсутствует. Особенно чувствительны проблемы на правом краю обороны и в атаке. Тем не менее Краснодар не отступает от своей игры. Это отметил и Сергей Семак сказав, что проблемы у соперников схожие. В стартовом составе . несмотря на скандал с видео интимного характера, появится капитан Артем Дзюба, которого не вызвали в сборную.

Матч между Зенитом и Краснодаром начнется в 19 часов. Встречу покажет канал Матч ТВ.