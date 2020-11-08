Школьник в Петербурге напал на свою семью

Он стрелял в отца и мать, а также несколько раз ударил ножом маленькую племянницу.

Следственный отдел возбудил уголовное дело о покушении на убийство двух или более лиц. Главный подозреваемый 15-летний Серафим. В материалах уголовного дела говорится о том, что минувшей ночью он, дождавшись пока все уснут, дважды ударил ножом 6-тилетнюю племянницу. В горло и в грудь. Девочка закричала, в комнату вбежали проснувшиеся родители. В них полетели резиновые пули. Матери школьник попал в голову, отцу — в руку, несмотря на это мужчина смог скрутить подростка и вызвать полицию и скорую. В больницу увезли маму и племянницу, они живы. В отдел полиции доставили Серафима. Там он рассказал, как пишет Фонтанка.ру, что готовился убить всех: и племянницу и родителей. Главная причина в том, что как ему казалось, ему не давали свободы. Отец и мать велели рано возвращаться домой.

Отец, который сам скрутил своего сына является сотрудником ГИБДД.