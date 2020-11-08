В Белоруссии силовики задержали 400 участников воскресной протестной акции «Марш народовластия»

В подавляющем большинстве, как сообщает правозащитный центр «Весна», задержания проходили в Минске.

Жители Белоруссии несмотря на ноябрьскую погоду вновь вышли на улицы городов, чтобы заявить о своих требованиях. По оценкам интернет-издания TUT.by, к «Маршу народовластия» присоединились тысячи человек, наиболее масштабной была акция в Минске. В центре города изначально был оцеплен квартал в районе проспекта Победителей, где находились самые многочисленные группы участников протестов. Это помешало созданию масштабной колонны. Местный мобильный оператор сотовой связи во второй половине дня вновь блокировал доступ к интернету, с ограничениями на выход работали центральные станции метрополитена. Милиция действовала предельно жестко – точечные задержания подчас сопровождались, судя по видео из соцсетей, ничем не обоснованными избиениями. Силовики в мегафон призывали всех разойтись.

Кроме Минска, задержания произошли в Бобруйске, Витебске, Гомеле, Жлобине и Ляховичах. В списках задержанных по информации правозащитников – ряд известных в стране людей. Это Мисс Беларусь-2008 Ольга Хиженкова, серебряный призер пекинской Олимпиады десятиборец Андрей Кравченко, а также многократный чемпион Белоруссии по кикбоксингу Иван Ганин. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на очевидцев, во время движения колонны протестующих на столичной улице Мельникайте раздались несколько хлопков, похожих на выстрелы. Как минимум один человек пострадал. Его госпитализировали, сообщает агентство. По данным издания «Наша нива» Минске были задержаны трое врачей из Белорусского общества Красного креста и несколько журналистов. Представителей прессы спустя некоторое время без объяснения причин отпустили.

Протесты в Беларуси продолжаются уже три месяца. Их участники добиваются отмены официально озвученных результатов голосования, победителем которого назвали Александра Лукашенко.