Президент Азербайджана объявил, что вооруженные силы республики установили контроль над карабахским городом Шуша

Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил, что вооруженные силы республики установили контроль над стратегически важным карабахским городом Шуша.

Как передает ИФ, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Азербайджан с «освобождением» Шуши. Между тем, Армения взятие города Шуши опровергла. Официальный представитель Минобороны страны Арцрун Ованнисян пишет в ФБ, что бои в г. Шуша продолжаются.

На этом фоне власти Армении сообщили о назначении нового директора Службы нацбезопасности страны. Вооруженные столкновения между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе возобновились в конце сентября.

Азербайджанской стороне принципиально важно занять города Шуша. Такое мнение в эфире телеканала РБК высказал руководитель Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов. Коновалов отметил, что лидеры других стране не преследуют цели полностью примирить враждующие стороны. По словам Коновалова, сейчас важно заключить новое мирное соглашение

В ситуации с нагорным Карабахом сложно понять, соответствуют ли действительности заявления главы Азербайджана Ильхама Алиева. Такое мнение нам высказал эксперт по странам СНГ, политолог Аркадий Дубнов, отметив, что падение Шуши скорее всего не поспособствует стабилизации обстановки в регионе. Дубнов добавил, что даже после фактического падения города-крепости будут продолжаться ожесточенные бои.