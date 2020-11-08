Сборная России по футболу объявит об изменениях в составе, если они произойдут, после завершения матчей 14-го тура РПЛ

Об этом РИА сообщили в пресс-службе национальной команды. Ранее главный тренер сборной Станислав Черчесов объявил, что решил не вызывать форварда петербургского «Зенита» Артема Дзюбу на ноябрьские матчи. Поводом послужил скандал вокруг интимного видео с участием Дзюбы. По мнению Черчесова, невызов Дзюбы на ноябрьский сбор оградит от излишнего негатива и напряжения как команду, так и самого футболиста.