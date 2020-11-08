Уже более 350 человек, по данным центра «Весна», задержаны сегодня на протестных акциях в Белоруссии

Уже более 350 человек, по данным белорусского правозащитного центра «Весна», задержаны сегодня на протестных акциях в Белоруссии. Больше всего задержанных – в Минске. Как отмечает интернет-издание «Медуза», среди задержанных в Минске — журналисты различных СМИ, актер Александр Жданович, известные спортсмены легкоатлет Андрей Кравченко и кикбоксер Иван Ганин, а также победительница конкурса «Мисс Беларусь-2008» Ольга Хижинкова. Между тем, как передает ИФ, мобильная связь в городе постепенно возобновляется, открываются станции метро. Массовые протесты начались после президентских выборов 9 августа и объявления победы Александра Лукашенко.