Уже более 350 человек, по данным центра «Весна», задержаны сегодня на протестных акциях в Белоруссии

Уже более 350 человек, по данным белорусского правозащитного центра «Весна», задержаны сегодня на протестных акциях в Белоруссии. Больше всего задержанных – в Минске. Как отмечает интернет-издание «Медуза», среди задержанных в Минске — журналисты различных СМИ, актер Александр Жданович, известные спортсмены легкоатлет Андрей Кравченко и кикбоксер Иван Ганин, а также победительница конкурса «Мисс Беларусь-2008» Ольга Хижинкова. Между тем, как передает ИФ, мобильная связь в городе постепенно возобновляется, открываются станции метро. Массовые протесты начались после президентских выборов 9 августа и объявления победы Александра Лукашенко.
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