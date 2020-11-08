Следственный комитет завел уголовное дело из-за схода с рельсов 31 вагона грузового поезда в Новосибирской области

В региональном МЧС сообщают о разливе дизельного топлива на месте аварии, а Западно-Сибирская железная дорога подтверждает многочасовую задержку нескольких пассажирских составов.

Западно-Сибирское следственное управление на транспорте Следственного комитета завело дело о нарушении правил безопасности и эксплуатации железнодорожного транспорта. Судя по видеокадрам с места аварии, авария близ узловой станции Татарская с ежегодным грузопотоком в 400 тысяч человек, носила весьма масштабный характер. Половина грузовых вагонов с щебнем и пластиковыми гранулами перевернулись и взгромоздились друг на друга прямо на насыпи, за пределами железнодорожного полотна. Местами произошел разлив дизельного топлива, об объемах и ущербе экологии не сообщается. По счастью, никто из людей не пострадал, сейчас обстоятельства и причины аварии выясняют сотрудники Западно-Сибирской транспортной прокуратурой. Работает созданная комиссия железнодорожников, последствия произошедшего ликвидируют несколько восстановительных поездов, в том числе и пожарный. На месте находятся сотрудники полиции и скорой. В региональном управлении МЧС сообщают о повреждении рельсов и вынужденном опоздании как минимум пяти пассажирских поездов.

Сейчас специалисты занимаются расчисткой и восстановлением железнодорожного полотна. Спасатели утверждают, что угрозы находящимся в километре от места схода населенным пунктам нет.