Более 30 вагонов грузового состава сошли с рельсов в Новосибирской области

В результате инцидента никто не пострадал, но как сообщает пресс-служба Западно-Сибирской железной дороги, произошел разлив дизтоплива. В ликвидации последствий аварии, задействованы три восстановительных поезда, 20 единиц специальной техники и 300 железнодорожников. Из-за схода вагонов задерживаются пять пассажирских поездов. Возбуждено уголовное дело