Президент Армении Армен Саркисян отправил в отставку ВРИО главы службы нацбезопасности Микаела Амбарцумяна

Соответствующее предложение поступило от премьер-министра республики Никола Пашиняна. Причины отставки пресс-служба президента не уточняет. Это уже четвертое увольнение директора СНБ после прихода Пашиняна к власти в 2018 году.

Между тем президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил, что вооруженные силы республики установили контроль над стратегически важным карабахским городом Шуша. У себя в ФБ Алиев пишет, что у конфликта Азербайджана и Армении есть «военные решения» и почти 30 лет «бессмысленных», как он выразился, переговоров не привели ни к какому результату. Как передает ИФ, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Азербайджан с «освобождением» Шуши.

Армения взятие города Шуши опровергла. Официальный представитель Минобороны страны Арцрун Ованнисян пишет в ФБ, что бои в г. Шуша продолжаются. Вооруженные столкновения между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе возобновились в конце сентября.