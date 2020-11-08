По данным правозащитного центра «Весна», на воскресной протестной акции в Минске задержаны уже более 280 человек

Среди задержанных несколько журналистов. «Интерфакс» оценивает число собравшихся в 67 тыс. Еще перед началом «Марша народовластия» силовики стянули в центр города усиленные наряды милиции и военных. На улицах замечена бронетехника. Закрыты несколько станций метро, возникли проблемы с мобильной связью. Очевидцы сообщают в соцсетях о хлопках, похожих на выстрелы. Впрочем, официальный представитель минской милиции Наталья Ганусевич заявила ТАСС, что у нее нет информации о применении силовиками спецсредств, оружия, а также о пострадавших.

По сведениям ТАСС, задержания демонстрантов проводят сотрудники Главного управления МВД по борьбе с оргпреступностью и коррупцией.

Протестные выступления не прекращаются в Белоруссии уже почти 4 месяца. Оппозиция добивается отставки Александра Лукашенко и назначения новых президентских выборов.