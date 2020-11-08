Митинг оппозиции «Марш народовластия» в Минске сопровождается массовыми задержаниями

Были слышны хлопки, похожие на выстрелы — возможно, есть пострадавшие.

Более 220 человек, по данным белорусского правозащитного центра «Весна» задержаны в Минске на «Марше народовластия», среди них есть журналисты. Известно как минимум об одном пострадавшем. Издание Tut.by опубликовало видео и фотографии, на которых видно, как на земле лежит человек, рядом скорая. Участники акции рассказали, что услышали звуки выстрелов, потом увидели человека и военных вокруг него, которые пытались прикладывать пакеты, возможно, лед. Затем раненого положили на носилки и увезли. В милиции сообщили, что у них информации о применении спецсредств и пострадавших на акции нет. Tut.by также публикует видео, снятое из окна здания вблизи Советского РУВД – там около 10 задержанных стоят лицом к забору с поднятыми руками, к стене также ведут сильно хромающего мужчину. На другом видео силовики бьют задержанных, которых заводят в автозак.

Силовики еще перед маршем оцепили почти весь центр города, поэтому участникам акции пришлось рассосредоточиться. Формирующиеся колонны протестующих продолжают разгонять.

В других городах, где сегодня проходят акции оппозиции, также сообщают о точечных задержаниях участников протеста