Азербайджан объявил о том, что войска республики взяли под контроль город Шушу

Азербайджан объявил о том, что войска республики взяли под контроль один из стратегических важных форпостов Нагорного Карабаха – город Шушу.

О взятии Шуши заявил в своем телеобращении Президент Азербайджана Ильхам Алиев, который сказал, что 8 ноября навсегда войдет в историю страны, а также добавил, что Азербайджан сделала это в одиночку. СМИ этой страны напомнили, что Шуша – город важный не только в военном, но и в культурном и историческом отношении, а также сообщили, что армия Нагорного Карабах просто отступила на Северо-запад, позволив войскам Азербайджана войти в город. Армения взятия Шуши не подтвердила. Прекдставитель Минобороны республики Арцрун Иоаннесян написал на своей странице в Фейсбуке, что бои за город продолжаются, пожелав цитирую «победы нашим героям». Тем не менее, он признал, что разрушений действительно много. Президент Турции Реджеп Эрдоган поздравил Азербайджан с этим военным успехом, заявив, что радость братьев это и радость Турции.

По словам президента Ильхама Алиева, с начала конфликта было пол контроль армии Азербайджана перешло более 200 населенных пунктов.