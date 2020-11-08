Собянин: Перевод старших школьников на дистанционное обучение в Москве не помог стабилизировать ситуацию с covid

Перевод старших школьников на дистанционное обучение в Москве не помог стабилизировать ситуацию с коронавирусом в столице, сообщил мэр Сергей Собянин. Согласно последнему распоряжению мэрии, ученики с 6-го по 11-й класс будут учиться дистанционно минимум до 22 ноября.