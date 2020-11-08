Собянин: Перевод старших школьников на дистанционное обучение в Москве не помог стабилизировать ситуацию с covid

Перевод старших школьников на дистанционное обучение в Москве не помог стабилизировать ситуацию с коронавирусом в столице, сообщил мэр Сергей Собянин. Согласно последнему распоряжению мэрии, ученики с 6-го по 11-й класс будут учиться дистанционно минимум до 22 ноября.
Самое обсуждаемое
Ждем-с Даже Байдену придется прийти в другой мир, и это больше не мир четы Клинтон или иных сторонников «крестовых походов» за «единственно верные» ценности и политические системы. Это все более многополяризирующийся мир. В котором нужно доказывать свою претензию на мировое лидерство, моральное, а не авторитарное, не санкциями, а умением действовать в общем интересе…
Популярное за неделю
Washington Post: Байден сразу после инаугурации планирует отменить ряд указов предшественника на посту президента США По данным источников издания, демократ, о чьей победе на выборах объявили многие ведущие американские СМИ, планирует вернуть Соединенные Штаты в Парижское соглашение по климату, а также отменить выход страны из Всемирной организации здравоохранения…
3 ноября: поздравить с днем рождения… (можно выбрать до трех человек) (Подробнее…)