Руководство Минздрава отправилось в Петербург

Там чиновники будут разбираться, из-за чего происходит резкий рост коронавируса.

Из-за роста заболеваемости коронавирусом в Петербург приедут первый замминистра здравоохранения Игорь Каграманян и помощник министра Оксана Гусева. Они, согласно официальному сообщению, окажут организационно-методическую поддержку властям города. Коэффициент распространения коронавируса в Петербурге достигает рекордных показателей, сейчас он держится в районе 1,28 балла. Это столько успевает заразить один человек. За последние сутки коронавирус диагностировали ещё у 1331 пациента. Накануне глава комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец объявил о новом рекорде по количеству госпитализаций. В субботу в больницы отправили 805 человек.

Накануне городские власти провели масштабный фестиваль «Чудо Света» у стен Петропавловской крепости. На него пришли тысячи петербуржцев.