В Омске задержали участников пикета против нового министра здравоохранения

Об этом сообщает сайт МБХ-Медиа. В отделение забрали минимум семь человек, которые стояли в очереди на пикет у здания регионального Минздрава. Они собирались выступить против назначения главой ведомства Александра Мураховского. Речь идёт о бывшем враче больницы скорой помощи, в которую в августе доставляли с признаками отравления оппозиционного политика Алексея Навального. Напомню, в тот период в кабинете Мураховского собирались люди в штатском, в одно из них узнали начальника регионального управления МД. В итоге руководство больницы объявило, что Навальный не был отравлен.