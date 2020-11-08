Из-за интимного видео футболист Артём Дзюба лишился места в сборной России

Главный тренер национальной команды Станислав Черчесов объявил, что Дзюба не будет вызван на ноябрьские матчи. Не вдаваясь в подробности, наставник сообщил, что и на футбольном поле, и за его пределами члены команды должны соответствовать уровню и статусу игрока национальной сборной. По словам Черчесова, которые приводит агентство РИА Новости, ситуация не имеет отношения к сборной со спортивной точки зрения, но команда должна готовиться к матчам, не отвлекаясь на посторонние вещи.

Ранее в соцсетях появилось видео, предположительно с Дзюбой, снимающим процесс самоудовлетворения. Появление ролика вызвало большое количество саркастических комментариев в адрес футболиста.