Джо Байден принимает поздравления с победой на выборах президента США. Они уже поступили, в том числе, от первых лиц Канады, Франции, Германии, Израиля Украины и Казахстана. В этом списке пока нет России. Это и неудивительно, сказал в интервью «Эху» политолог Дмитрий Орешкин.

Победителем Байдена накануне объявили крупнейшие американские телеканалы, которые сослались на собственные подсчёты на основе официальных данных избирательной комиссии. Окончательные итоги выборов в США юридически будут оформлены позднее. Соперник Байдена, действующий президент США Дональд Трамп, поражение не признаёт.