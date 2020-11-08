Капитан сборной России по футболу Артем Дзюба не будет вызван на предстоящие матчи национальной команды

Об этом объявил главный тренер сборной страны Станислав Черчесов после появления в интернете интимного видео с участием человека, похожего на известного футболиста.

Артем Дзюба после появления в сети откровенного видео предположительно с его участием закрыл для просмотра сторонних пользователей и комментариев более миллиона своих подписчиков страницу в Инстаграме. Видеозапись частного характера, на которой можно узнать нападающего «Зенита» и капитана российской сборной, выложили в соцсети. В кадрах ролика спортсмен фигурирует в одиночестве. Пояснений от самого форварда «Зенита» и заслуженного мастера спорта России пока не последовало. В ноябре национальной команде предстоит сыграть три матча и пройдут они без Дзюбы. По словам главного тренера российской команды Станислава Черчесова, комментарий которого приводит пресс-служба сборной, «и на футбольном поле, и за его пределами все должны соответствовать уровню и статусу игрока национальной команды». Решение не вызывать Артема Дзюбу на сборы было принято, чтобы оградить попавшего в скандальную ситуацию футболиста от «излишнего негатива и напряжения», а также дать ему время для того, чтобы «нормализовать ситуацию», говорится в сообщении пресс-службы сборной России. В предыдущем сезоне национального чемпионата Артем Дзюба был признан лучшим футболистом. Последние 9 матчей игрок провел без забитых мячей, отмечает сайт «Eurosport.ru»

Сегодня «Зенит», капитаном которого является Артем Дзюба, в 19 часов на Газпром-Арене должен сыграть матч российской Премьер Лиги против «Краснодара».