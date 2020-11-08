Больше половины россиян — 61% — считают плохим этот год, показало исследование сервиса «Работа.ру». Почти треть респондентов поставили 2020-му самую низкую оценку из возможных. Среди наиболее сложных проблем опрошенные назвали потерю работы или сокращение, падение доходов, тяжёлое переживание пандемии, беспокойство за здоровье и невозможность выехать за границу. Только 3% сказали, что текущий год для них стал лучшим в жизни.