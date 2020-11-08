Число задержанных на протестной акции в Минске приближается к 70. Об этом сообщает агентство Интерфакс со ссылкой на правозащитников.

В Белоруссии сегодня проходят новые акции оппозиции. В Минске это мероприятие под названием «Марш народовластия».

Акции в Белоруссии продолжаются три месяца. Они начались после того, как президент Александр Лукашенко переизбрался на новый срок.