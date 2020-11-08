Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов объявил, что в связи с последними событиями решил не вызывать форварда Артёма Дзюбу на ноябрьские матчи. Комментарий наставника опубликовала пресс-служба национальной команды. По словам Черчесова, принято решение оградить, как и самого Дзюбу, так и команду от излишнего негатива и напряжения. Тренер добавил, что у футболиста будет время нормализовать ситуацию.

О какой ситуации идёт речь Черчесов уточнять не стал. Сайт Sport24 пишет, что Дзюба оказался в скандальной ситуации, после того, как вчера вечером в интернете появилось компрометирующее видео. Утверждается, что на этих кадрах запечатлён футболист, снимающий процесс самоудовлетворения. Сам нападающий закрыл свой профиль в инстаграме, как считают поклонники, из-за большого количества саркастических комментариев в адрес Дзюбы.